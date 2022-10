Pianta velenosa scambiata per spinaci, carabinieri ritirano verdura dai negozi: 10 intossicati

Piante velenose scambiate per spinaci, si alza l’allarme. Verdure pericolose sono state infatti ritirate dal mercato, ma il rischio di intossicazione a tavola è diffuso, più di quanto si pensasse in mattinata, e permane in almeno quattro province. In base ai risultati dell’indagine avviata subito dopo i primi ricoveri in ospedale, fascetti di mandragora sono stati commercializzati non solo nell’area flegrea ma in una zona più vasta: nelle province di Napoli, Caserta, Salerno e L’Aquila. E sono stati già venduti in diversi negozi a Monte di Procida e a Quarto, dove dieci persone sono finite al pronto soccorso, e anche da società di Forio d’Ischia, Aversa, Volla, San Valentino Torio e Avezzano. Al via campionamenti e analisi.

Intossicati per «sbaglio». Perché hanno mangiato una pianta velenosa, la mandragora, probabilmente scambiata per spinaci, e acquistata nei negozi sotto casa. In otto sono finiti nella notte all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e uno di loro, un 44enne, è intubato e in prognosi riservata. Gli altri hanno dai 12 agli 85 anni, tre le donne, e appartengono a due nuclei familiari diversi: un ulteriore motivo di apprensione e di allerta. Il timore è che possano verificarsi altri casi. Difatti, altre due persone in mattinata hanno raggiunto il pronto soccorso e, a giudicare dai risultati degli accertamenti subito avviati, risultano i prodotti commercializzati nelle province di Napoli, Caserta, Salerno e L’Aquila: diversi i lotti ritirati.

Il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ha lanciato un appello: “In queste ore, le Forze dell’Ordine, in collaborazione con l’ASL Napoli 2 Nord, stanno lavorando per risalire alla filiera che ha provocato l’intossicazione alimentare da Mandragola di alcuni cittadini flegrei, attualmente ricoverati all’ospedale Santa Maria delle Grazie. In attesa dei relativi chiarimenti, si raccomanda di evitare di acquistare e consumare verdure simili sfuse (spinaci, biete etc.). Siamo vicini ai cittadini intossicati e ai loro familiari e seguiamo, insieme alle Forze dell’Ordine e alle autorità sanitarie, l’evolversi della situazione”.

Avvelenamento da mandragora, il Sindaco di Quarto lancia appello ai concittadini

“In attesa dei controlli dell’Asl evitate per il momento di acquistare e consumare verdure sfuse non tracciate. Massima cautela senza psicosi”.

È l’accorato appello che lancia ai cittadini di Quarto il sindaco Antonio Sabino, dopo che i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli sono intervenuti all’ospedale Santa Maria delle Grazie per alcune persone intossicate dopo aver ingerito verdure. “In queste ore, le Forze dell’Ordine, in collaborazione con l’ASL Napoli 2 Nord, stanno lavorando per risalire alla filiera che ha provocato l’intossicazione alimentare da mandragora di alcuni cittadini flegrei, attualmente ricoverati all’ospedale Santa Maria delle Grazie – dice il sindaco Sabino – In attesa dei relativi chiarimenti, raccomando a tutti e a tutte di evitare di acquistare e consumare verdure simili sfuse, come spinaci, biete etc.). Massima attenzione e cautela senza scatenare inutile psicosi.

Siamo vicini ai cittadini intossicati e ai loro familiari e seguiamo, insieme alle Forze dell’Ordine e alle autorità sanitarie, l’evolversi della situazione”.