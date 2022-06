Torna la paura a Pianura, colpi di pistola esplosi in strada

Diversi colpi di pistola sono stati avvertiti nel pomeriggio in via Torricelli nel quartiere Pianura. Giunti sul posto, i poliziotti hanno rinvenuto un solo bossolo calibro 6,35. Non si ha notizia di persone ferite. Indagini sono in corso da parte della polizia.

Ennesima stesa a Pianura, spari nella piazza di spaccio

Ormai è una triste abitudine. Nonostante la pressione costante delle forze dell’ordine, gli arresti e i sequestri continuano le sparatorie notturne tra i due gruppi che da mesi si stanno contendendo il quartiere di Pianura, i Carrillo-Perfetto (erede del vecchio clan dominante, i Pesce-Marfella) e gli Esposito-Calone- Marsicano. Martedì scorso gli agenti del locale commissariato (guidati da Arturo De Leone e coordinati dall’ispettore Ernesto Lepre), hanno repertato un solo bossolo calibro 9×21 nella zona delle palazzine di via Torricelli. L’ennesima dimostrazione di forza dunque dei giovani ras che vorrebbero estendere il loro controllo al quartiere flegreo.

Secondo la prima ricostruzione avrebbero agito in due puntando la pistola proprio all’indirizzo di una delle palazzine dove risiede uno dei personaggi legato ad uno dei due gruppi. Nel quartiere intanto in molti hanno paura.