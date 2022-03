Un’altra giornalista vittima della guerra in Ucraina, sale a 5 il numero dei reporter morti

Pierre Zakrzewski, un cameraman di Fox News Channel, è stato ucciso in Ucraina. Ferito gravemente Benjamin Hall, il giornalista che girava con lui. Lo riporta Suzanne Scott, CEO di Fox News, tramite una nota: “È con grande tristezza e cuore pesante che condividiamo la notizia riguardo al nostro amato cameraman Pierre Zakrzewski. Pierre è stato ucciso a Horenka, fuori Kiev, in Ucraina. Pierre era con Benjamin Hall ieri a raccogliere notizie quando il loro veicolo è stato colpito da proiettili”. Benjamin Hall è stato gravemente ferito, secondo Suzanne Scott, è ora ricoverato in ospedale in Ucraina.

AGGIORNAMENTO: Anche la giornalista ucraina Alexandra Kuvshinova è morta in seguito all’attacco russo di ieri nel nord ovest di Kiev in cui è rimasto ucciso il cameraman della Fox Pierre Zakrewski.

Cinque giornalisti sono stati uccisi e almeno 35 feriti – ha annunciato la responsabile per i diritti umani del parlamento ucraino, Lyudmila Denisova, su Telegram – dall’inizio della guerra in Ucraina. “Gli occupanti stanno combattendo contro la copertura obiettiva dei loro crimini di guerra: stanno uccidendo e sparando sui giornalisti”, ha sottolineato. Tre vittime – ricorda l’agenzia Unian – sono Viktor Dudar, colpito durante i combattimenti vicino a Mykolayiv, il cameraman Yevhen Sakun ucciso in un attacco missilistico a Kiev e l’americano Brent Reno, ucciso a Irpin, nella regione di Kiev. Ucciso ieri un cameraman di Fox News: si chiamava Pierre Zakrzewski, ha reso noto l’emittente americana, spiegando che è morto nello stesso incidente vicino Kiev che ha coinvolto il corrispondente Benjamin Hall, rimasto ferito. Anche la giornalista ucraina Alexandra Kuvshinova è morta in seguito all’attacco russo nel nord ovest di Kiev in cui è rimasto ucciso Zakrewski, riferisce l’agenzia di stampa ucraina Unian, aggiungendo che il terzo reporter, il britannico Ben Hall, che era con loro nell’auto colpita e rimasto gravemente ferito, sarebbe stato sottoposto ad un intervento per l’amputazione di una gamba. La Fox, riferisce la Cnn, non ha ancora confermato se Kuvshinova stesse lavorando con il team dell’emittente americana. Lo riferisce l’ANSA.

La nota di cordoglio di Fox News per Pierre Zakrzewski

“Pierre è stato un fotografo di zone di guerra che ha coperto quasi ogni notizia internazionale per Fox News dall’Iraq all’Afghanistan alla Siria durante il suo lungo mandato con noi. La sua passione e il suo talento come giornalista erano impareggiabili”, ha scritto Scott nel suo promemoria. “Con sede a Londra, Pierre lavorava in Ucraina da febbraio. I suoi talenti erano vasti e non c’era un ruolo in cui non fosse intervenuto per aiutare sul campo – dal fotografo all’ingegnere, dal montatore al produttore – e ha fatto tutto sotto immensa pressione con un’abilità tremenda. Era profondamente impegnato nel raccontare la storia e il suo coraggio, professionalità ed etica del lavoro erano rinomati tra i giornalisti di ogni mezzo di comunicazione. Era molto popolare: tutti nel settore dei media che hanno seguito una storia straniera conoscevano e rispettavano Pierre”. “L’anno scorso ha svolto un ruolo chiave nel portare i nostri collaboratori freelance afgani e le loro famiglie fuori dal paese dopo il ritiro degli Stati Uniti”, ha aggiunto Scott. “A dicembre, in occasione dei nostri Spotlight Awards annuali per i dipendenti, Pierre ha ricevuto il premio ‘Unsung Hero’ in riconoscimento del suo inestimabile lavoro”.