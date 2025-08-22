PUBBLICITÀ
“Se quel bagnante è vivo, lo deve a lui”, turista salvato a Pisciotta

La foto dei bagnini pubblicata da Set TV
Ieri un bagnante è stato salvato da un giovane bagnino a Pisciotta. L’intervento ha suscitato l’apprezzamento dei presenti e dell’amministrazione comunale. Un turista, testimone del salvataggio, ha scritto una lettera al Comune cilentano che è stata riportata da Set Tv: “Ho assistito al salvataggio di un bagnante da parte di un vostro giovane bagnino, volevo fare i miei più sinceri complimenti a quel ragazzo che ha agito prontamente e con grande determinazione. Se quel bagnante è vivo, lo deve soltanto a lui. Non so il nome, ma complimenti”.

Il sindaco Ettore Liguori ha dichiarato : “Il gesto coraggioso del nostro giovane bagnino dimostra quanto sia preziosa la professionalità di chi, con senso del dovere e prontezza, garantisce ogni giorno la sicurezza dei cittadini e dei turisti. A lui va il ringraziamento mio personale e di tutta la comunità di Pisciotta.

