Decine di mamme degli alunni delle scuole del circondario di Fuorigrotta, tra cui la Minniti e la Kennedy, si sono rivolte al deputato Francesco Emilio Borrelli per denunciare lo stato di degrado igienico-sanitario e di potenziale rischio per la salute dei bambini.

Pizze crude e pomodori germogliati nelle mense a Napoli, bimbi con vomito e mal di pancia

Le famiglie segnalano da settimane condizioni igieniche inaccettabili non solo nei bagni scolastici, descritti come sporchi e maleodoranti, culminate con l’avvistamento di una blatta all’interno di un servizio igienico, ma anche nella mensa scolastica, gestita da una ditta con sede a Melito.

La foto delle pizzette a scuola è stata pubblicata sulla pagina Facebook “Fatti di Napoletani perbene” dalla giornalista Luciana Esposito. “Siamo disperate la situazione più allarmante riguarda la qualità del cibo. Pomodori così vecchi da risultare germogliati, indicano un problema di conservazione e freschezza. Fagiolini non puliti zucchine amare e pizza cruda. Inoltre il personale della ditta ha allertato i bambini affinché verificassero con le mani la commestibilità del cibo prima di ingerirlo”, scrivono le mamme.

“E’ necessaria una verifica immediata – ha dichiarato il deputato Borrelli – Il pasto a scuola è un momento cruciale e non può in alcun modo essere fonte di preoccupazione per le famiglie. Le fotografie che ci sono state inoltrate sollevano un allarme serio che non può essere ignorato. Chiederò un’ispezione urgente e approfondita da parte dell’ASL e dei NAS sulla qualità del cibo fornito dalla ditta e sulle condizioni igieniche dei locali mensa e dei bagni delle scuole di Fuorigrotta, la sicurezza e l’igiene nelle scuole devono essere la priorità assoluta”.