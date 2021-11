Napoli, raid nella notte alla pizzeria Porzio: il filmato delle telecamere

Ha agito nella notte per rapinare la pizzeria di Errico Porzio a Napoli. I fatti accadono al Vomero, dove un bandito ha forzato la serratura del locale ‘Porzioni di Pizza’ in via Gian Lorenzo Bernini. Scappando, poi, con il bottino. Al momento l’identità del ladri risulta ancora ignota. Le telecamere di sorveglianza sono riuscite a filmare l’intero episodio.

“Sono cose che sono capitate, capitano e capiteranno sempre, a Napoli come in ogni altra città del mondo – commenta Errico Porzio – ed è per questo che episodi del genere dispiacciono, ma non condizioneranno mai me, i miei collaboratori, i nostri clienti, ma soprattutto i nostri futuri investimenti a Napoli e in altre città”.