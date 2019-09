Planking Challenge, la nuova ‘follia’ si fa largo anche in Campania

Arriva anche in Campania l’ultima sfida che sta spopolando sul web tra i giovanissimi, ispriata alla Planking Challenge. Questa nuova ‘follia’ vede i ragazzini stendersi a terra, al centro della strada, e devono alzarsi appena un attimo prima che un veicolo arrivi.

Si tratta ovviamente di una “moda” estremamente pericolosa, che potrebbe risultare fatale per qualcuno di loro. Proprio questa mattina, a Caserta, in Via Kennedy c’era un gruppo di ragazzini di circa 12-13 anni. Alcuni di essi si sono sdraiati sull’asfalto in attesa del passaggio di qualche mezzo, mentre i compagni li riprendevano con i cellulari per poi pubblicare i video sui social. Proprio in quel momento è arrivata un’auto condotta da una donna la quale, fortunatamente, procedeva a velocità non sostenuta ed è riuscita a frenare in tempo redarguendo i giovanissimi cercando di far capire loro l’assurdità e la pericolosità del gesto.