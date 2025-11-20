Playoff qualificazioni Mondiali, l’Italia affronterà l’Irlanda del Nord

PUBBLICITÀ

L’urna di Zurigo ha decretato l’avversario dell’Italia ai playoff per la qualificazione al prossimo Mondiale. Si tratta dell’Irlanda del Nord. Nel mini girone con gli Azzurri e — anche Galles e Bosnia. La semifinale si giocherà giovedì 26 marzo mentre l’ipotetica finale contro una tra Galles e Bosnia, che l’Italia giocherà in trasferta, si disputerà martedì 31 marzo 2026.

Come funziona il sorteggio

Il sorteggio inizia con la prima fascia e termina con la quarta. I quattro percorsi degli spareggi sono formati come segue: a. Prima fascia : le quattro squadre vengono assegnate alle semifinali 1, 3, 5 e 7 in ordine di estrazione.

: le quattro squadre vengono assegnate alle semifinali 1, 3, 5 e 7 in ordine di estrazione. b. Seconda fascia: le quattro squadre vengono sorteggiate nella prima posizione disponibile delle semifinali 2, 4, 6 e 8.

le quattro squadre vengono sorteggiate nella prima posizione disponibile delle semifinali 2, 4, 6 e 8. c. Terza fascia: le quattro squadre vengono sorteggiate nella prima posizione disponibile delle semifinali 2, 4, 6 e 8.

le quattro squadre vengono sorteggiate nella prima posizione disponibile delle semifinali 2, 4, 6 e 8. d. Quarta fascia: le quattro squadre vengono sorteggiate nella prima posizione disponibile delle semifinali 1, 3, 5 e 7 Il format dei playoff Gli spareggi sono a eliminazione diretta e in gara unica. Ogni percorso di spareggio prevede due semifinali tra una testa di serie e una non testa di serie: Fascia 1 – Fascia 4 e Fascia 2 – Fascia 3.

Le teste di serie giocano la semifinale di spareggio in casa. In ogni percorso, le vincitrici delle semifinali accederanno alla finale di spareggio. Per ogni finale viene effettuato un sorteggio anticipato, in modo da determinare quali vincitrici delle semifinali giocheranno in casa.

giocano la semifinale di spareggio in casa. In ogni percorso, le vincitrici delle semifinali accederanno alla finale di spareggio. Per ogni finale viene effettuato un sorteggio anticipato, in modo da determinare quali vincitrici delle semifinali giocheranno in casa. Le semifinali si disputeranno giovedì 26 marzo, mentre le finali sono in programma martedì 31 marzo 2026.