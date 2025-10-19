PUBBLICITÀ
Ponticelli, apprensione per la scomparsa di Nicola Imperatrice: 76enne sparito da sabato
Cronaca

Ponticelli, apprensione per la scomparsa di Nicola Imperatrice: 76enne sparito da sabato

Redazione Internapoli
Ore di angoscia e apprensione a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, per la scomparsa di Nicola Imperatrice, 76 anni, di cui non si hanno più notizie dalla mattina di sabato 18 ottobre 2025.

L’uomo si sarebbe allontanato da casa senza cellulare a bordo di una Fiat Panda grigia targata GC454SH. Al momento della scomparsa indossava pantaloni blu, giubbino blu, cappello beige e occhiali. È alto circa 1,65 metri.

La famiglia ha lanciato un appello disperato: Nicola soffre di diabete ed è cardiopatico, e dunque necessita di farmaci che non ha portato con sé.

Chiunque avesse notizie o lo avesse avvistato può contattare immediatamente i familiari al numero 3488229815 o rivolgersi alle forze dell’ordine.

