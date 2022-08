Posti di blocco a Ponticelli, quartiere al setacciato dopo i raid tra clan. Ieri gli agenti del locale Commissariato, personale della Polizia Municipale, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Ponticelli.

Nel corso dell’attività sono state identificate 191 persone, di cui 64 con precedenti di polizia, controllati 121 veicoli, di cui 4 sottoposti a fermo amministrativo e 5 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 19 violazioni del Codice della Strada per mancata esibizione dei documenti di circolazione, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, mancata copertura assicurativa, guida senza patente e mancanza dei requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.

Inoltre, i poliziotti in viale Miranda hanno rinvenuto e sequestrato 4 piantine di marijuana e circa 500 capi di abbigliamento contraffatto; ancora, nella stessa via, un 39enne napoletano è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente poiché trovato in possesso di 34 grammi di hashish.

Infine, gli operatori in via Lombardi Vera hanno controllato l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto, all’interno di un borsello, una pistola Beretta cal. 9×21 con 33 cartucce risultata rubata e, pertanto, hanno denunciato un 57enne napoletano con precedenti di polizia per detenzione abusiva di arma da sparo e ricettazione.

ALTO IMPATTO A PONTICELLI

Martedì gli agenti del Commissariato Ponticelli, personale della Polizia Locale e i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Ponticelli.

Nel corso dell’attività sono state identificate 414 persone, controllati 233 veicoli, di cui 9 sottoposti a sequestro amministrativo e contestate 32 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente e senza casco, mancata esibizione dei documenti di circolazione, mancata copertura assicurativa e mancata revisione.