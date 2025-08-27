Agguato a Pozzuoli, 38enne centrato dal colpo di pistola

PUBBLICITÀ

Stamattina i carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli sono intervenuti presso l’ospedale locale per un 38enne ferito da arma da fuoco. Un proiettile l’ha centrato all’avambraccio sinistro. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato ferito da uno sconosciuto in moto, in via Tiberio. Dimesso con 15 giorni di prognosi: indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.

Agguato in strada ad Avellino, arrestato il 24enne dopo gli spari

Giovedì scorso il personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha dato esecuzione all’ordinanza che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di A.P, classe 2001 di Avellino. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Avellino, su richiesta di questa Procura della Repubblica.

A seguito di attività di indagine è emerso che il ragazzo, lo scorso 14 agosto, alla via Leprino di Avellino, si rendeva verosimilmente autore dei reati di danneggiamento aggravato, porto abusivo di arma ed esplosioni pericolose. Nello specifico, il danneggiamento era attuato mediante l’esplosione di diversi colpi di arma da fuoco, provocando l’effrazione del vetro anteriore sinistro e parte della carrozzeria di un’auto, rendendola inservibile.

Espletate le formalità di rito, A.P. era condotto presso la propria residenza. L’attività di immediato contrasto ai crimini da parte della Procura di Avellino si inserisce in un contesto investigativo di maggiore ampiezza, teso ad infrenare gli eventi delittuosi, verificatisi negli ultimi giorni nella città capoluogo e nella provincia che hanno creato particolare preoccupazione tra i cittadini.