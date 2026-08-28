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“Presentatevi dagli amici di Mugnano”: resta in carcere il 31enne accusato di estorsione al cantiere edile

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
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Arresto angelo ceparano mugnano estorsione
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È stato convalidato questa mattina dal GIP del Tribunale di Napoli Nord l’arresto di Angelo Ceparano (31 anni), accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di un imprenditore di Mugnano presso un cantiere edile.

Nel corso dell’udienza di convalida, Ceparano, assistito dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

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Al termine dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere. Contestualmente, il GIP ha escluso l’aggravante della finalità mafiosa, ossia l’accusa di aver agito per agevolare il clan Amato-Pagano.

Il magistrato ha però ritenuto sussistente il cosiddetto “metodo mafioso”, richiamando una frase che sarebbe stata pronunciata dall’indagato durante i fatti contestati: «Presentatevi dagli amici di Mugnano».

Alla luce di tale valutazione, il GIP si è dichiarato incompetente per materia e ha disposto la trasmissione degli atti alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che proseguirà gli accertamenti e valuterà gli ulteriori sviluppi dell’inchiesta.

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Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

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