Presunti focolai di meningite a Napoli, arriva la smentita dal Cotugno
Presunti focolai di meningite a Napoli, arriva la smentita dal Cotugno

Di Redazione Internapoli
In relazione alle notizie circolate nelle ultime ore circa presunti “focolai” di meningite da Neisseria meningitidis (meningococco), si intende fornire opportuni chiarimenti per una corretta informazione alla cittadinanza. I casi attualmente ricoverati presso l’Ospedale Cotugno presentano diverse matrici patogene e non sono riconducibili a un unico ceppo infettivo. Tale incidenza rientra nei flussogrammi stagionali attesi, in particolare alla luce del brusco cambio di temperature.

Si conferma un legame di conoscenza tra 3 soggetti affetti da Neisseria meningitidis; 1 dei quali giunto ieri in rianimazione, i restanti 2 da degenza in reparto in condizioni cliniche stazionarie. L’assenza di correlazione cronologica tra le insorgenze non suggerisce l’ipotesi di una catena di contagio diretta. I pazienti sono ad ogni modo in fase di valutazione clinica e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL sta completando i protocolli di screening e sorveglianza previsti.

