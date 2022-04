Il maltempo ha le ore contate, in arrivo il primo assaggio d’estate: le previsioni

Lunedì 25 aprile all’insegna del maltempo a Napoli e in tutta la Campania. Come si legge su ilmeteo.it, la giornata di oggi sarà caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso. La temperatura minima percepita sarà di 11°C mentre quella massima non andrà oltre i 19°C. Entrando nel dettaglio, avremo piovaschi intermittenti al mattino, nubi sparse di passaggio al pomeriggio, bel tempo alla sera.

Le previsioni per i prossimi giorni secondo gli esperti de ilmeteo.it

Martedì 26 aprile: si prevede una giornata caratterizzata da bel tempo. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 21°C, la minima di 10°C alle ore 6. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 5km/h, moderati da Ovest al pomeriggio con intensità di circa 14km/h, deboli da Nord-Ovest alla sera con intensità di circa 10km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 8.8, corrispondente a 983W/mq.

Mercoledì 27 aprile: giornata caratterizzata da ampio soleggiamento, min 11°C, max 22°C. In particolare avremo cielo sereno al mattino e al pomeriggio, nuvolosità sparsa alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 22°C, la minima di 11°C alle ore 6. I venti saranno deboli da Nord-Ovest al mattino con intensità di circa 5km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Ovest con intensità di circa 14km/h, alla sera moderati da Nord-Nord-Est con intensità tra 13km/h e 22km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9, corrispondente a 994W/mq.