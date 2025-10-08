Processo al clan De Micco-De Martino: chiesti oltre 600 anni di carcere

Oltre sei secoli di carcere. Una vera e propria mazzata. È quella invocata per i ras dei De Micco-De Martino, gruppo egemone a Ponticelli che negli scorsi anni avrebbe imposto la propria forza criminale sul territorio, assicurandosi il monopolio delle piazze di spaccio, la riscossione sistematica del “pizzo” a imprenditori e commercianti e una rete capillare di appoggi e connivenze capace di garantire coperture e latitanze ai vertici del gruppo. A capo della struttura, secondo la ricostruzione della DDA, vi era Marco De Micco: lui facevano riferimento i vari “gruppi” territoriali, tra cui quello guidato da Francesco e Salvatore De Martino, e una fitta rete di referenti operativi e “portatori di imbasciate” che curavano il controllo delle strade, la gestione del denaro e le attività di spaccio. Queste le richieste di condanna:
1 Salvatore De Martino 20 anni
2 Luigi Minelli 20 anni
3 Francesco Pignatiello 20 anni
4 Francesco Clienti 20 anni
5 Ciro Giovanni Naturale 20 anni
6 Marco De Micco 14 anni
7 Francesco De Martino
8 Carmine Verdenare 12 anni
9 Ciro Uccella 12 anni
10 Luisa Ricci 12 anni
11 Carmela Ricci 12 anni
12 Giovanni Braccia 12 anni (collaboratore di giustizia)
13 Salvatore Cardillo 12 anni
14 Antonio Pipolo 8 anni (collaboratore di giustizia)
15 Ciro Ivan D’Apice 12 anni e 8 mesi
16 Mario Noto 12 anni
17 Giovanni Palumbo 12 anni
18 Rodolfo Cardone 13 anni
19 Vincenzo Di Costanzo 13 anni
20 Pietro Frutto 13 anni
21 Ciro Ricci 13 anni
22 Alfuso Salvatore 10 anni
23 Ferdinando Viscovo 10 anni
24 Gennaro La Rocca 10 anni
25 Luigi Pangia 10 anni
26 Antonio Sorrentino 10 anni e 8 mesi
27 Mariano Pacere 9 anni
28 Maria Lazzaro 6 anni e 8 mesi
29 Maria Pignatiello 10 anni e 8 mesi
30 Antonietta Uccella 10 anni e 8 mesi
31 Loredana Palmieri 10 anni e 8 mesi
32 Annunziata Rigotti 3 anni e quattro mesi
33 Rosario Rolletta 8 anni
34 Ciro Russo 8 anni
35 Giuseppe Russo jr. 5 anni
36 Gabriele Di Carluccio 9 anni
37 Gennaro Paola 10 anni e 8 mesi
38 Bartolo Zuccoia 12 anni
39 Giovanni De Martino Rosario 4 anni
40 Gioele Lucarelli 4 anni
41 Pasquale De Masi 2 anni e 8 mesi
42 Maria Braccia 2 anni e 3 mesi
43 Maurizio Cacciola 11 anni e 6 mesi
44 Umberto Dello Iacolo 11 anni e 4 mesi
45 Giovanni Caruso 11 anni e sei mesi
46 Giovanni Iasevoli 10 anni
47 Antonio Minelli 10 anni e otto mesi
48 Francesco Miranda 10 anni e otto mesi
49 Davide Toni 10 anni e otto mesi
50 Alessio Velotti 12 anni