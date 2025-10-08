Processo al clan De Micco-De Martino: chiesti oltre 600 anni di carcere

PUBBLICITÀ

Oltre sei secoli di carcere. Una vera e propria mazzata. È quella invocata per i ras dei De Micco-De Martino, gruppo egemone a Ponticelli che negli scorsi anni avrebbe imposto la propria forza criminale sul territorio, assicurandosi il monopolio delle piazze di spaccio, la riscossione sistematica del “pizzo” a imprenditori e commercianti e una rete capillare di appoggi e connivenze capace di garantire coperture e latitanze ai vertici del gruppo. A capo della struttura, secondo la ricostruzione della DDA, vi era Marco De Micco: lui facevano riferimento i vari “gruppi” territoriali, tra cui quello guidato da Francesco e Salvatore De Martino, e una fitta rete di referenti operativi e “portatori di imbasciate” che curavano il controllo delle strade, la gestione del denaro e le attività di spaccio. Queste le richieste di condanna:

1 Salvatore De Martino 20 anni

2 Luigi Minelli 20 anni

3 Francesco Pignatiello 20 anni

4 Francesco Clienti 20 anni

5 Ciro Giovanni Naturale 20 anni

6 Marco De Micco 14 anni

7 Francesco De Martino

8 Carmine Verdenare 12 anni

9 Ciro Uccella 12 anni

PUBBLICITÀ

10 Luisa Ricci 12 anni

11 Carmela Ricci 12 anni

12 Giovanni Braccia 12 anni (collaboratore di giustizia)

13 Salvatore Cardillo 12 anni

14 Antonio Pipolo 8 anni (collaboratore di giustizia)

15 Ciro Ivan D’Apice 12 anni e 8 mesi

16 Mario Noto 12 anni

17 Giovanni Palumbo 12 anni

18 Rodolfo Cardone 13 anni

19 Vincenzo Di Costanzo 13 anni

20 Pietro Frutto 13 anni

21 Ciro Ricci 13 anni

22 Alfuso Salvatore 10 anni

23 Ferdinando Viscovo 10 anni

24 Gennaro La Rocca 10 anni

25 Luigi Pangia 10 anni

26 Antonio Sorrentino 10 anni e 8 mesi

27 Mariano Pacere 9 anni

28 Maria Lazzaro 6 anni e 8 mesi

29 Maria Pignatiello 10 anni e 8 mesi

30 Antonietta Uccella 10 anni e 8 mesi

31 Loredana Palmieri 10 anni e 8 mesi

32 Annunziata Rigotti 3 anni e quattro mesi

33 Rosario Rolletta 8 anni

34 Ciro Russo 8 anni

35 Giuseppe Russo jr. 5 anni

36 Gabriele Di Carluccio 9 anni

37 Gennaro Paola 10 anni e 8 mesi

38 Bartolo Zuccoia 12 anni

39 Giovanni De Martino Rosario 4 anni

40 Gioele Lucarelli 4 anni

41 Pasquale De Masi 2 anni e 8 mesi

42 Maria Braccia 2 anni e 3 mesi

43 Maurizio Cacciola 11 anni e 6 mesi

44 Umberto Dello Iacolo 11 anni e 4 mesi

45 Giovanni Caruso 11 anni e sei mesi

46 Giovanni Iasevoli 10 anni

47 Antonio Minelli 10 anni e otto mesi

48 Francesco Miranda 10 anni e otto mesi

49 Davide Toni 10 anni e otto mesi

50 Alessio Velotti 12 anni