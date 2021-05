Quando comincia Temptation Island? Da giorni i fan non facevano altro che chiedersi quando sarebbe iniziata la nuova edizione del reality show di Canale 5.

Quando comincia la nuova edizione Temptation Island? C’è la data

Nelle ultime ore Tvblog ha anticipato l’annuncio del ‘biscione’, comunicando che la prima puntata andrà in onda mercoledì 30 giugno 2021.

Chi saranno i concorrenti della nuova edizione di Temptation Island?

Resa nota la data di partenza, non resta che aspettare chi saranno i protagonisti della nuova edizione del reality. Non ci saranno certamente Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, mentre è probabile la partecipazione di Stephanie Bellarte e Alessio Guidi.

Resisteranno alle tantazioni?

La coppia, balzata alla ribalta della cronaca dopo la partecipazione a La Pupa e il Secchione e Viceversa, è chiamata alla prova del nove. L’amore resisterà alle tentazioni?

Temptation Island, il format

Basato sul format statunitense dal titolo Temptation Island, la trasmissione racconta la storia, gli avvenimenti, i sentimenti e il destino di sei coppie (cinque nelle precedenti edizioni) non sposate chiuse per cinque (tre nelle prime due edizioni) settimane in un villaggio. Le coppie, sistemate in gruppi separati (uomini da una parte, donne dall’altra), vengono tentate rispettivamente da dodici donne e dodici uomini single (tredici nelle precedenti edizioni).

Successivamente, ogni settimana i membri delle rispettive coppie vengono chiamati nel falò per far vedere dei filmati sul rispettivo partner e farsi un’idea sulle decisioni da prendere nell’ultimo falò dove al termine dei 21 giorni essi decideranno se continuare o interrompere la loro storia d’amore. L’ottava edizione del programma è la prima che prevede la presenza sia di coppie VIP che di coppie NIP.