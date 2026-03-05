PUBBLICITÀ
HomeCronacaEstorsione per il clan De Micco, fissata la data dell'interrogatorio di Valentino
CronacaCronaca locale

Estorsione per il clan De Micco, fissata la data dell’interrogatorio di Valentino

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Pizzo di 50mila euro per
Pizzo di 50mila euro per "chi comanda a Ponticelli", arrestato Valentino 'o veloce
PUBBLICITÀ

Entra nel vivo l’indagine sulla tentata estorsione ai danni di un’azienda di carrelli elevatori di Ponticelli. È fissato per oggi, 5 marzo 2026, alle ore 12, l’interrogatorio di garanzia di Vincenzo Valentino, il 37enne napoletano colpito nei giorni scorsi da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Valentino, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Secondigliano, compare davanti alla dottoressa Donatella Bove, GIP del Tribunale di Napoli, in collegamento telematico. L’indagato è assistito dal suo difensore di fiducia, l’avvocato Luca Gili del Foro di Santa Maria Capua Vetere.

PUBBLICITÀ

​Le contestazioni

​L’indagine vede Valentino accusato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso (ex art. 416 bis 1 c.p.) in concorso con altri indagati. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il gruppo avrebbe preteso una somma di 30mila euro dal titolare di una società operante nel settore dei carrelli elevatori, evocando l’appartenenza al clan De Micco.Valentino, in particolare, è stato identificato come uno dei partecipanti alla spedizione intimidatoria del 9 febbraio scorso, quando si sarebbe presentato presso l’azienda insieme agli altri indagati a bordo di una Lancia Y blu.

Dalle minacce a Brumotti al pizzo al ristoratore, preso il reggente degli XX

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati