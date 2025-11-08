PUBBLICITÀ
HomeCronacaRacket per il Clan Mallardo, scena muta degli indagati davanti al GIP
CronacaCronaca localePrimo Piano

Racket per il Clan Mallardo, scena muta degli indagati davanti al GIP

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Racket per il Clan Mallardo, scena muta degli indagati davanti al GIP
Racket per il Clan Mallardo, scena muta degli indagati davanti al GIP
PUBBLICITÀ

Scena muta davanti al GIP del Tribunale di Napoli, dottoressa Ambra Cerabona, per gli indagati raggiunti nei giorni scorsi da un’ordinanza di custodia cautelare nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Giugliano.

Questa mattina, durante gli interrogatori di garanzia, Carmine Cerqua, Roberto Corona, Giuseppe D’Alterio, Alfredo Lama e Gennaro Ronga – per i quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere – e Giuseppe Sacco, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

PUBBLICITÀ

L’ordinanza, firmata dal GIP Ambra Cerabona, composta da 64 pagine, ricostruisce diversi episodi di estorsione risalenti al 2023 e coinvolge complessivamente dieci persone. Gli indagati, che sono da ritenersi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva, sono assistiti dagli avvocati Giuliano Russo, Luigi Poziello, Antonio Giuliano Russo, Domenico Dello Iacono e Giampaolo Schettino.

Le ipotesi di reato formulate dagli inquirenti sono di associazione di tipo mafioso, estorsione e detenzione e porto illegali di armi aggravati. Secondo quanto emerso dalle indagini, i proventi delle attività estorsive sarebbero confluiti in una cassa comune destinata al sostentamento delle famiglie degli affiliati detenuti, alle quali veniva corrisposto uno stipendio mensile.

Racket a Giugliano per il clan Mallardo, al via gli interrogatori per i 6 arrestati

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati