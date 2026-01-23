Radiologo filma minorenni durante gli esami diagnostici: scovati 57 video hot nel telefono

PUBBLICITÀ

Chiedeva alle sue pazienti di spogliarsi anche senza alcuna necessità clinica e le riprendeva con il cellulare durante gli esami diagnostici. Questa l’accusa contestata ad un tecnico di radiologia romano per il quale il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura di Roma, ha disposto il divieto temporaneo di esercitare la professione.

I video delle minorenni sul telefono del radiologo

Tutto ebbe inizio ad ottobre 2024 dopo la segnalazione di una madre che durante un accertamento a cui era sottoposta la figlia minorenne vide degli atteggiamenti anomali. L’operatore avrebbe fatto assumere alla ragazza posizioni estranee all’esame registrando la scena con il telefono.

Dopo la chiamata della madre alle forze dell’ordine, l’uomo ha tentato di nascondersi in una stanza nel tentativo di cancellare i filmati sul suo smartphone, recuperati poi dopo il sequestro degli agenti. Nella memoria circa 57 video in cui molte pazienti, riprese con inquadrature su glutei e parti del corpo non pertinenti con gli esami, appaiono in biancheria intima. Gli agenti hanno individuato circa una ventina di vittime. A supporto di ogni filmato anche una scheda con elementi identificativi spesso riferibili a minorenni. L’attività si sarebbe svolta nel privato, in diverse strutture polispecialistiche tra Roma nord, Roma est e Ostia.