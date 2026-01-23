PUBBLICITÀ
HomeCronacaRadiologo filma minorenni durante gli esami diagnostici: scovati 57 video hot nel...
CronacaCronaca nazionale

Radiologo filma minorenni durante gli esami diagnostici: scovati 57 video hot nel telefono

Mariapia Adamo
Di Mariapia Adamo
Ultima modifica:
Radiologo filma minorenni durante gli esami: scovati 57 video nel telefono
Radiologo filma minorenni durante gli esami: scovati 57 video nel telefono
PUBBLICITÀ

Chiedeva alle sue pazienti di spogliarsi anche senza alcuna necessità clinica e le riprendeva con il cellulare durante gli esami diagnostici. Questa l’accusa contestata ad un tecnico di radiologia romano per il quale il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura di Roma, ha disposto il divieto temporaneo di esercitare la professione.

I video delle minorenni sul telefono del radiologo 

Tutto ebbe inizio ad ottobre 2024 dopo la segnalazione di una madre che durante un accertamento a cui era sottoposta la figlia minorenne vide degli atteggiamenti anomali. L’operatore avrebbe fatto assumere alla ragazza posizioni estranee all’esame registrando la scena con il telefono.

PUBBLICITÀ

Dopo la chiamata della madre alle forze dell’ordine, l’uomo ha tentato di nascondersi in una stanza nel tentativo di cancellare i filmati sul suo smartphone, recuperati poi dopo il sequestro degli agenti. Nella memoria circa 57 video in cui molte pazienti, riprese con inquadrature su glutei e parti del corpo non pertinenti con gli esami, appaiono in biancheria intima. Gli agenti hanno individuato circa una ventina di vittime. A supporto di ogni filmato anche una scheda con elementi identificativi spesso riferibili a minorenni. L’attività si sarebbe svolta nel privato, in diverse strutture polispecialistiche tra Roma nord, Roma est e Ostia.

PUBBLICITÀ
Mariapia Adamo
Mariapia Adamo

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati