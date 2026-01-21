Il marito di Federica Torzullo confessa il femminicidio, svolta nelle indagini

PUBBLICITÀ

Si è tenuto davanti al gip di Civitavecchia l’interrogatorio di convalida per Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio di Anguillara. Secondo quanto affermano le agenzie Ansa e Adnkronos, il marito della vittima Federica Torzullo avrebbe confessato le sue responsabilità davanti agli inquirenti. Nei suoi confronti i pm contestano anche l’occultamento del cadavere di Torzullo. Dall’autopsia è emerso che la vittima è stata raggiunta da 23 coltellate, di cui 19 al volto e al collo. L’uomo avrebbe utilizzato una lama bitagliente ma al momento l’arma non è stata ancora trovata dagli inquirenti.

L’uomo ha tentato di fare a pezzi Federica

Dopo aver ucciso la moglie, Claudio Agostino Carlomagno avrebbe tentato di dare fuoco e fare a pezzi il corpo, per “ostacolarne il riconoscimento”. Il dettaglio emerge dal decreto di fermo dell’uomo, accusato di omicidio aggravato e occultamento del cadavere di Torzullo, trovata sepolta ieri mattina in un canneto alle spalle della sua azienda ad Anguillara Sabazia. Un omicidio che gli inquirenti non esitano a definire di “particolare ferocia”.

Per i pm di Civitavecchia, inoltre, Carlomagno era pronto a fuggire e a far perdere le proprie tracce ritenendo che “la gravità dei fatti commessi” e quanto compiuto per “dissimulare le proprie condotte, evidenziano la capacità di organizzarsi e quindi potenzialmente anche la capacità di mettere in essere quanto utile a rendere effettiva la latitanza”.

Nel provvedimento è anche spiegato che sono state trovate tracce sui suoi abiti da lavoro, ritrovati all’interno di una asciugatrice, “segno del fatto che erano stati lavati”. Inoltre, si ipotizza che, abbia usato lui il cellulare della moglie dopo l’omicidio per depistare gli investigatori. L’ultimo scambio di messaggi tra il cellulare di Federica e la madre risalirebbe alla mattina di venerdì 9 gennaio tra le 7.55 e le 8.05, ossia quando si ritiene che la 41enne fosse già morta.