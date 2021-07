La Nazionale omaggia Raffaella Carrà, gli azzurri si riscaldano con 'A far l'amore comincia tu'

Non poteva mancare l’omaggio della Nazionale italiana a Raffaella Carrà. Gli azzurri, infatti, ricorderanno la regina della tv, innamorata del calcio e soprattutto degli azzurri. La Federazione ha chiesto e ottenuto dalla Uefa il permesso di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento la canzone ‘A far l’amore comincia tu’. Si tratta di una delle canzoni più amate e ballate dell’artista, scomparsa ieri all’età di 78 anni.

Il comunicato della Federazione sull’omaggio a Raffaella Carrà

“La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà – spiega il presidente della Figc Gabriele Gravina – donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia”.

Italia-Spagna, la probabile formazione degli azzurri

È tempo di semifinale per l’Italia di Mancini, che questa sera alle 21 sfida la Spagna per un posto nella finalissima dell’Europeo. L’unico cambio rispetto alla partita contro il Belgio dovrebbe essere Emerson Palmieri per l’infortunato Spinazzola. “Sono giocatori diversi – ha detto Mancini la vigilia del match -, ci dispiace per Leonardo ma siamo contenti che l’operazione sia andata bene. Emerson è comunque un grande giocatore”. Verso la conferma in attacco Ciro Immobile

Un solo cambio dunque rispetto agli 11 che hanno battuto Lukaku e compagnia. L’unica novità, come detto, riguarderà la fascia sinistra con l’esterno del Chelsea all’esordio da titolare in una semifinale. Al centro della difesa, al fianco di Bonucci, agirà ancora Giorgio Chiellini che nelle ultime ore ha sciolto le riserve sulle sue condizioni. Sta bene e ci sarà dal 1′ anche contro la Spagna. Piccolo dubbio anche per l’esterno destro, con Chiesa che dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Berardi.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL’ITALIA CONTRO LA SPAGNA, 4-3-3: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct. Mancini.