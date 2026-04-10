Raffica di controlli alla Masseria Cardone, scattano i sequestri

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Nella scorsa notte, il personale della Polizia Locale di Napoli, in sinergia con i militari dell’Arma dei Carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato, ha condotto un’operazione ad alto impatto nel quartiere Miano. A sollecitare l’intervento nelle zone di Masseria Cardone e Piazza Madonna dell’Arco, i numerosi esposti presentati dai residenti. Nell’area, infatti, i cittadini ormai esasperati segnalavano continue condotte illecite legate alla circolazione stradale, in particolare di moto e minimoto.

L’operazione in zona Masseria Cardone

L’operazione condotta dalla Polizia Locale ha portato a 50 multe, dieci sequestri, nove fermi, sei veicoli sospesi dalla circolazione e 13 veicoli rimossi per stato di abbandono. Tra le irregolarità più gravi accertate dagli agenti della Polizia Locale, si evidenziano comportamenti che mettono a serio rischio la sicurezza pubblica e l’incolumità stradale: 11 circolazioni senza copertura assicurativa (RCA); 4 guide senza patente; 3 guide senza casco protettivo; 6 circolazioni senza targa o certificato di circolazione e 6 circolazioni con veicolo privo di revisione.

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