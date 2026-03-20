Raid al Rione Berlingieri, due ragazzi accoltellati

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Vi è ancora il Rione Berlingieri al centro delle cronache. Dopo il maxi blitz che ad inizio settimana ha azzerato il gruppo Carella e la piazza di via Monte Faito, la scorsa notte due giovanissimi di Casavatore (uno dei quali minorenne) sono stati accoltellati nel rione, in via Giovanni Diacono. Uno è stato centrato alle gambe, mentre l’altro è stato colpito al fianco. Trasportati al Cto, le loro condizioni non destano preoccupazione.

Eppure la situazione nel quartiere è molto tesa. Solo due giorni fa, nella vicina Mianella, due ragazzi sono stati raggiunti da colpi di pistola: i due, Ciro Ioime e Gennaro Vittoriosi, hanno spiegato di essere stati colpiti in Corso Mianella, poco distante dal centro commerciale, dove sono state effettivamente repertate tracce di sangue e bossoli nella loro auto.

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Entrambi i ragazzi, in osservazione al Cto, hanno raccontato di una rapina, spiegando che a colpirli mentre si intrattenevano in strada sarebbero state due persone arrivate all’improvviso a bordo di uno scooter. Del bottino farebbe parte un costoso orologio. Una versione tuttora al vaglio degli investigatori.