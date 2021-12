Rapine tra Secondigliano e Scampia, blitz degli agenti: fermato uno dei banditi

E’ accusato di concorso in rapina aggravata per aver effettuato un raid presso il distributore Eco Fuel di via Limitone d’Arzano al cosiddetto ‘Terzo Mondo’ di Secondigliano. Per tale motivo sottoposto a fermo di polizia giudiziaria Antonio Fusco, 24enne di Scampia. Insieme ad altri due complici, uno dei quali già identificato e al momento irreperibile, avrebbe effettuato un raid. Avrebbe portato via mille euro, sotto minaccia di un’arma, a due dipendenti del distributore. Sono stati gli agenti del commissariato di Scampia (guidati dal dirigente Giovanni Bruno Mandato) e quelli di Secondigliano (guidati dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito) a stringere il cerchio attorno a uno dei presunti responsabili. Fondamentale la lettura della targa utilizzata dal raid che ha portato gli agenti dritti a Fusco.

In azione gli agenti del commissariato Secondigliano e Scampia

I poliziotti, giunti presso la sua abitazione, hanno rinvenuto parte dell’abbigliamento utilizzata durante la rapina nonchè della droga. Per tale motivo Fusco è stato portato in commissariato. Qui gli agenti sono venuti a conoscenza che i tre, con lo stesso modus operandi, avevano effettuato un altro raid presso il centro scommesse Eurobet del rione Monterosa. Uno dei complici di Fusco è al momento irreperibile mentre è in via di identificazione il terzo giovane che avrebbe partecipato ai due raid.