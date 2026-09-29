Rapina nel parcheggio dell’Ipercoop di Afragola, scarcerato fratello del ras

Svolta nell’inchiesta sulla rapina avvenuta lo scorso 30 giugno nel parcheggio del centro commerciale Ipercoop, alle porte di Afragola. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha accolto le argomentazioni della difesa e disposto la scarcerazione di Ascanio Guerra, fratello di Salvatore Guerra, noto come Savio, indicato dagli investigatori come vicino al gruppo dei Nobile.
Guerra era stato arrestato lo scorso 16 settembre con l’accusa di rapina aggravata in concorso con un minorenne, per il quale si è proceduto separatamente. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due sarebbero gravemente indiziati di aver minacciato una persona per farsi consegnare un iPhone 16.
Le indagini erano partite dalla rapina consumata nel parcheggio del centro commerciale. Un ruolo ritenuto fondamentale dagli investigatori sarebbe stato svolto dalle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, che avrebbero consentito di ricostruire la dinamica dell’episodio e di risalire ai due presunti autori.
Sulla base degli elementi raccolti, erano state emesse due distinte ordinanze cautelari: una dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di Guerra e l’altra dal Tribunale per i minorenni di Napoli nei confronti del giovane coinvolto.
Dopo l’arresto, Ascanio Guerra era stato condotto presso il carcere di Poggioreale, mentre il minorenne era stato accompagnato in una comunità alloggio, a disposizione delle rispettive autorità giudiziarie.
Ora la decisione del Riesame modifica la misura cautelare nei confronti del giovane afragolese. Il collegio ha infatti accolto la tesi sostenuta dal suo legale, l’avvocato Dario Carmine Procentese, disponendo la scarcerazione di Guerra e la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso il proprio domicilio.
L’inchiesta riguarda dunque un episodio per il quale le responsabilità degli indagati dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.