È morta Anna Aieta, moglie di Ciccio Mallardo: era detenuta nel carcere dell’Aquila

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È morta all’età di 69 anni Anna Aieta, moglie dell’ex boss defunto Francesco “Ciccio” Mallardo, storico esponente di vertice dell’omonimo clan di Giugliano. La notizia della morte è stata resa pubblica attraverso i manifesti funebri comparsi nelle ultime ore nella zona di Sangiovanniello, tra Vasto e Arenaccia, a Napoli.

Aieta si trovava detenuta nel carcere dell’Aquila. La sua figura era da anni al centro di vicende giudiziarie legate alle indagini sul clan Mallardo e alle dinamiche criminali dell’area a nord di Napoli.

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Anna Aieta era la moglie di Francesco Mallardo, esponente storico del clan che porta il suo nome. Nel novembre 2016 era stata arrestata nell’ambito di una maxi operazione antimafia che aveva colpito il gruppo criminale, con numerosi arresti e sequestri di beni.

Il suo nome è comparso successivamente in diversi procedimenti giudiziari. Gli inquirenti le avevano contestato, a vario titolo, accuse legate alle attività del clan, tra cui associazione di tipo mafioso, riciclaggio e intestazione fittizia di beni.Nel corso degli anni la vicenda giudiziaria di Anna Aieta è stata più volte ricostruita dalla cronaca napoletana. Anche dopo la morte di Francesco Mallardo, avvenuta nel 2025, il suo nome era rimasto legato alle vicende giudiziarie della famiglia.

Ora la notizia della sua morte, resa pubblica dai manifesti funebri affissi nel quartiere napoletano, segna un nuovo capitolo nella storia della famiglia Mallardo.