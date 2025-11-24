PUBBLICITÀ
Tentano la rapina da 55mila euro a Volla, scarcerato il basista

Alessandro Caracciolo
Di Alessandro Caracciolo
Oggi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola ha notificato a T.W. l’ordine di esecuzione per la scarcerazione in seguito all’espiazione pena. Il 65enne è stato arresto con altre persone a seguito di un’ordinanza del giugno del 2023 per i reati di rapina,a mano armato, contro un contabile di un’azienda di Volla.

L’imputato era agli arresti domiciliari. Condannato ad una pena di anno 2 mesi 11 dopo la richiesta di condanna a anni 4 mesi 8 avanzata dal pm. Difeso dall’avvocato Giovanni Russo del Foro di Napoli, il basista del colpo ha potuto beneficiare dello sconto di pena grazie alla liberazione anticipata. Così il magistrato di sorveglianza ha accolto l’istanza presentata dal suo legale e da oggi il 65enne è tornato ad essere un uomo libero.

Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

