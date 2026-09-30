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Rapinatore “vecchio stile” a Cardito, irrompe in panetteria e fugge via con la cassa

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Rapinatore
Rapinatore "vecchio stile" a Cardito, irrompe in panetteria e fugge via con la cassa
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Rapinatore “vecchio stile” in manette. Invece di farsi consegnare l’incasso dal titolare della panetteria dove aveva fatto irruzione, B.M., 41 anni, di Caivano, già noto alle forze dell’ordine, visto il tentennare del panettiere a consegnare il contante, imprecando e minacciando tutti i presenti, ha letteralmente sradicato la cassa del negozio, per poi darsi ad una precipitosa fuga.

A riferirlo. Il Mattino.

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L’uomo è stato notato da due agenti del commissariato di Afragola, diretto dal vice questore Manuela Marafioti, liberi dal servizio e in borghese che sono immediatamente intervenuti, per bloccare il malvivente, che pure aveva tentato di scappare, ma appesantito dalla cassa, è stato raggiunto e ammanettato.

La cassa è stata riconsegnata al panettiere, l’uomo invece, è stato condotto nel carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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