Rapinatore “vecchio stile” a Cardito, irrompe in panetteria e fugge via con la cassa

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Rapinatore “vecchio stile” in manette. Invece di farsi consegnare l’incasso dal titolare della panetteria dove aveva fatto irruzione, B.M., 41 anni, di Caivano, già noto alle forze dell’ordine, visto il tentennare del panettiere a consegnare il contante, imprecando e minacciando tutti i presenti, ha letteralmente sradicato la cassa del negozio, per poi darsi ad una precipitosa fuga.

A riferirlo. Il Mattino.

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L’uomo è stato notato da due agenti del commissariato di Afragola, diretto dal vice questore Manuela Marafioti, liberi dal servizio e in borghese che sono immediatamente intervenuti, per bloccare il malvivente, che pure aveva tentato di scappare, ma appesantito dalla cassa, è stato raggiunto e ammanettato.

La cassa è stata riconsegnata al panettiere, l’uomo invece, è stato condotto nel carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida.