Reddito di Cittadinanza, Manfredi e Berlusconi: “Non va abolito, ma servono modifiche”

«Il reddito di cittadinanza è uno strumento importante perchè è una risposta alla povertà. Quello che non ha funzionato sono le politiche attive per il lavoro, l’inserimento al lavoro e una maggiore flessibilità nell’uso del reddito». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispondendo a una domanda sul reddito di cittadinanza, tra i temi che le forze politiche dibattono in questa campagna elettorale in vista delle politiche del 25 settembre. E ha aggiunto: «È indispensabile che ci sia una riforma ma che non metta assolutamente in discussione la misura perché è fondamentale ancora di più in questo momento per dare un’opportunità di vita a tante persone che vivono nella marginalità e in difficoltà». Manfredi ha espresso, inoltre, l’auspicio che «al di là della propaganda elettorale si parli veramente dei problemi delle persone e si diano delle risposte concrete».

Berlusconi: “Il reddito di cittadinanza? Non va abolito ma cambiato”