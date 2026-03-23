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Referendum, i risultati ufficiali dal Ministero: avanti il ‘Si’

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Referendum, i risultati ufficiali dal Ministero: avanti il 'Si'
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Secondo i dati ufficiali del Ministero degli Interni, il No è in vantaggio dopo lo scrutinio di oltre 20mila sezioni con una percentuale del 54%, invece il Si si attesterebbe al 46%. Complessivamente sono 61.553 le sezioni elettorali in cui gli italiani hanno espresso il loro voto.

L’affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è il 58,54%. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a oltre il 50% dei seggi.

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Le prime reazione al referendum costituzionale

Un exit che da’ il segno di un Paese spaccato a metà, di una consultazione schiettamente politica” con “la natura dello scontro molto lontana dal quesito: dovremo commentare un risultato decisamente politico che in questo momento ci dà il segnale di un Paese spaccato sia sul merito del quesito sia sul contesto politico nel quale si è svolto, ha detto Gian Domenico Caizza del comitato ‘Sì separa’ in collegamento con lo speciale del Tg1 sul referendum.

Sembra bellissimo, sono molto felice che la nostra galoppata abbia ottenuto almeno il risultato di far tornare la voglia di votare a milioni di cittadini. L’isola degli astenuti è riemersa. Aver fatto tornare la voglia di votare mi sembra un risultato notevole del comitato Società civile per il no“, ha detto Giovanni Bachelet, presidente del comitato civico per il no, intervistato durante l’edizione speciale del Tg1 dedicata al referendum.

Le dimissioni del Presidente dell’Associazione nazionale magistrati

Cesare Parodi si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione nazionale magistrati. La decisione del procuratore di Alessandria, meditata da tempo, è arrivata a quanto si apprende per “motivi strettamente familiari e personali” e non ha a che fare con l’esito del referendum sulla riforma Nordio, ancora incerto.

Parodi, già procuratore aggiunto di Torino, è stato eletto nel febbraio 2025 dal Comitato direttivo centrale in sostituzione di Giuseppe Santalucia. È un esponente della corrente “di destra” di Magistratura indipendente.

 

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