PUBBLICITÀ
HomeAttualità e SocietàGoodnewsRifiutata dagli ospedali perché obesa, salvata al "Moscati" di Avellino con un...
GoodnewsSalute

Rifiutata dagli ospedali perché obesa, salvata al “Moscati” di Avellino con un intervento record

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Rifiutata dagli ospedali perché obesa, salvata al
Rifiutata dagli ospedali perché obesa, salvata al "Moscati" di Avellino con un intervento record
PUBBLICITÀ

Rifiutata da più ospedali per l’alto rischio che avrebbe comportato l’operazione, una paziente di 51 anni con obesità severa e affetta da carcinoma all’endometrio, è stata sottoposta con successo a isterectomia radicale robot-assistita dal dipartimento di Ostetricia e ginecologia dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino.

Rifiutata dagli ospedali perché obesa, salvata al “Moscati” di Avellino con un intervento record

Dopo appena tre giorni dall’intervento, la paziente, residente in provincia di Napoli, è stata dimessa in buone condizioni di salute, in assenza di complicanze post operatorie.
Il caso, tra i più complessi mai affrontati in ambito ginecologico robotico, anche per le peculiari condizioni della paziente (175 chilogrammi di peso per un’altezza di 1,47 mt), è stato gestito dall’equipe guidata dal primario, Mario Ardovino, in collaborazione con quelle di malattie endocrine e della Terapia intensiva.

PUBBLICITÀ

Prima dell’intervento, la paziente è stata sottoposta ad un protocollo nutrizionale che nell’arco di un mese ha portato alla riduzione di peso di 12 chilogrammi. Ciò ha consentito di ridurre sensibilmente i rischi anestesiologici e chirurgici. L’intervento è stato eseguito poi con il robot “Da Vinci XI”, piattaforma di chirurgia mininvasiva di ultima generazione che permette una visione tridimensionale ad alta definizione e una precisione millimetrica. “Abbiamo accettato una sfida complessa – sottolinea Ardovino – e l’abbiamo vinta grazie al lavoro di squadra: l’intervento dimostra che con la giusta pianificazione e le tecnologie adeguate è possibile operare in sicurezza anche pazienti a rischio elevato”.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati