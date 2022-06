Rissa in piazza a Ercolano, finisce in ospedale: colpito alla testa da una bottiglia

Questa notte in piazza Pugliano, nel Comune di Ercolano un 34enne del posto è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro. Sarebbe accaduto durante una lite nata per futili motivi con uno sconosciuto. La vittima è tuttora ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale Maresca in attesa di prognosi. Non è in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica a cura dei carabinieri della tenenza di Ercolano.

Ennesima notte di violenza tra giovani in provincia di Napoli. Questa notte, intorno alle 2.20, i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in Via Litoranea, nei pressi di un locale. Poco prima era stata segnalata una lite tra giovani. Sul posto un 22enne del posto, colpito al volto per motivi ancora da chiarire. Il giovane è stato visitato in ospedale dove gli sono state diagnosticate un frattura chiusa delle ossa nasali, frattura allo zigomo e un trauma cranico. Per lui trenta i giorni di prognosi. Indagini in corso per chiarire dinamica.