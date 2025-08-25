PUBBLICITÀ
Rissa sul lungomare di Tropea, morto un 45enne e ferito un ragazzo

Redazione Internapoli
Un uomo di 45 anni é morto la scorsa notte a causa di un malore mentre tentava di sedare una rissa scoppiata sul lungomare di Tropea. Nella rissa é rimasto ferito in modo grave un giovane che, dopo le prime cure in Calabria, é stato trasferito nell’ospedale di Catania. La rissa, alla quale hanno partecipato una decina di ragazzi, ha avuto inizio, secondo una prima ricostruzione, in un locale in cui lavorava la persona che é deceduta.

I contendenti si sono poi trasferiti sul lungomare ed hanno continuato a colpirsi con calci e pugni. Su quanto é accaduto hanno avviato indagini i carabinieri della Compagnia di Tropea, che hanno sentito alcune persone che hanno assistito alla rissa per ricostruire la dinamica dei fatti. I militari hanno anche acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza allo scopo di identificare le persone coinvolte nella rissa.
Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

