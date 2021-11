Il figlio di Rita De Crescenzo accusato di aver pestato una trans, ma la Tiktoker si discolpa mostrando i video delle telecamere di sorveglianza. Rita De Crescenzo, tik toker ormai nota ai più, si è vista chiamare in causa in una spiacevole vicenda. La donna, conosciuta per le sue frasi tormentoni e i numerosi video, è stata accusata di aggressione. La persona lesa sarebbe in realtà una vecchia “conoscenza” social della De Crescenzo. Ci sono video su Tiktok dove compaiono insieme risalenti a settembre. Pare infatti che la De Crescenzo avesse ospitato la presunta vittima in precedenza, dunque si conoscessero.

Le accuse a Rita De Crescenzo

Compare un video su Tiktok che accusa la donna e il figlio. La presunta vittima inquadra prima le proprie gambe mostrando dei lividi e poi subito dopo l’esterno di casa De Crescenzo, con i suoi inconfondibili addobbi natalizi. “Sono stato picchiato e umiliato.. mi hanno fatto l’agguato” una voce maschile lamenta mentre inquadra la strada. A seguire poi dei video registrati in un’ambulanza mentre continua ad inquadrare le ferite e questa volta anche il volto. “Sono stato aggredito, sto in ambulanza“, continua poi con tutta una serie di accuse alla famosa tiktoker e al figlio. “Rita De Crescenzo mi ha picchiato, mi ha rubato il telefono il figlio mentre ero in diretta, poi mi hanno portato in una casa e mi hanno picchiato” queste le pesantissime accuse. L’incriminato maggiore infatti sembra essere il figlio “l’agguato me l’ha fatto il figlio di Rita“. Da subito però nessuno nei commenti sembra credere alle parole raccontate. C’era chi lo accusava di aver mentito e chi invece sosteneva che fossero sue le intenzioni di litigare e non della famiglia De Crescenzo.

La discolpa della De Crescenzo

Non tarda ad arrivare la risposta della signora Rita De Crescenzo. Arriva infatti il Tiktok della De Crescenzo: “da Marcianise è venuto fino e casa mia a minacciarmi qua fuori con un coltello in mano“. Si difende da subito quindi sostenendo le parti della sua famiglia e spiegando la sua versione dei fatti :”mio filgio gli ha tolto il telefono di mano, ha aggredito mio figlio” inquadrando poi il figlio con delle fasciature al braccio. “Una spalla rotta, tutore, è tutto scritto dai medici dell’ambulanza che hanno controllato mio figlio”, conclude poi il video ringraziando tutte le numerosissime persone che nei commenti hanno da subito preso le sue parti difendendo lei e il figlio.

I video delle telecamere di sicurezza

Arriva poi il Tiktok finale della De Crescenzo, infatti la tiktoker mostra i video delle sue telecamere di sorveglianza. L’abitazione è infatti circondata da telecamere che hanno ripreso tutta la scena.

“Quì ci sono le telecamere, vi do tutta la soddisfazione, mo’ vi faccio vedere quando cade e si fa male“, Rita De Crescenzo racconta infatti che le lividure e le ferite sono state causate da una caduta della vittima. Una caduta “in solitaria” senza spinte o “aiuti”. Mostrando i filmati di quella sera indica e spiega la fuga del figlio, la fuga dell’accusatore e la sua caduta nella corsa. “Ragazzi aggredisce mio figlio in casa di mio cognato e l’altro mio figlio va a prendere il fratello“, continua indicando le varie scene. Spiega in sostanza che la vittima era in realtà approdata fuori casa sua già intenzionata a litigare, una volta lì aggredisce il figlio, e i vari parenti presenti cercano di fermarlo cacciandolo fuori casa. Dalle varie “fughe” sarebbero derivate le ferite. La De Crescenzo ha poi continuato a rispondere alle accuse di coltellate in un’altro paio di tik tok successivi, spiegando come fossero tutte infondate.

La “guerra dei tiktok” non si è fermata sui social, sono state ovviamente avvisate le forze dell’ordine.