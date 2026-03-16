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La controversa tiktoker napoletana Rita De Crescenzo annuncia che andrà a Palmoli, in Abruzzo, per portare conforto alla “famiglia nel bosco”, come è da tempo definita la famiglia formata da Catherine Birmingham e Nathan Trevellion, la coppia anglo-australiana che, con i loro tre figli, è da tempo sotto i riflettori del dibattito pubblico nazionale.

“Vado per i genitori ma soprattutto per i bambini che non si toccano”, ha detto Rita De Crescenzo in un video su TikTok dove appare assieme ad un “collega” abruzzese.

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Rita De Crescenzo andrà dalla “famiglia nel bosco”: “Porterò loro il mio conforto”

“Io, che rappresento la Campania, voglio fare qualcosa di bello per la famiglia nel bosco”, ha spiegato nel video, subito diventato virale sulla piattaforma cinese dove da sempre Rita De Crescenzo è particolarmente attiva. “Martedì sarò a Palmoli per i genitori ma sopratutto per i bambini che non si toccano”, ha ribadito. Una giornata, quella di martedì, scelta non per caso: “Dopo devo andare a Sharm el-Sheikh dove ho tanti impegni”, ha spiegato ancora nel video, girato assieme all’influencer abruzzese Piergiovanni Gallerati. “Voglio andare dalla famiglia per vedere se possiamo essere utili grazie ai nostri follower, per dare un aiuto”, ha ribadito Rita De Crescenzo, spiegando: “Vogliamo dire che ci siamo, e ci siamo con il cuore per sostenere i bambini e i genitori”.

La vicenda della famiglia nel bosco, intanto, prosegue anche con l’iter giudiziario. La garante nazionale dei minori, Marina Terragni, ha incontrato i bambini, trovandoli bene: dovrebbe dunque essere evitato il trasferimento dei tre bambini in una nuova struttura. Mercoledì 18 febbraio, ovvero il giorno dopo la visita annunciata da Rita De Crescenzo, i genitori dei tre bambini, Catherine e Nathan, potrebbero essere ricevuti al Senato dal presidente Ignazio La Russa, come riferisce il quotidiano abruzzese “Il Centro”, citando fonti vicine alla famiglia. Al momento non ci sono state conferme da Palazzo Madama in merito all’invito che sarebbe loro giunto.