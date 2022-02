Rita de Crescenzo in vacanza a Sharm El Sheikh, baci e passeggiata nel deserto col compagno

Una vacanza all’insegna del divertimento e di nuove esperienze, quella che Rita De Crescenzo, insieme alla sua famiglia, sta trascorrendo a Sharm El-Sheikh, in Egitto. La TikToker napoletana, oltre ai video dove canta e balla insieme alla sua famiglia, si riprende anche mentre si gode i posti più lussuosi della meta turistica. Inoltre, non mancano le riprese mentre cavalca dromedari – tanta paura per quella che è la sua prima volta in sella all’animale – e assaggia le prelibatezze del posto (eccetto una tappa al Mc Donald’s).

Rita De Crescenzo a Sharm El-Sheikh, la frase (ironica) che ha spaventato i fans: «Non torno più a Napoli»

A sorprendere i fan, però, sono le foto e le storie in cui Rita De Crescenzo appare insieme a quello che si presume sia il suo nuovo compagno. Coccole e baci reciproci e boom di like e visualizzazione su Instagram, con video diventati virali e che hanno fatto il giro dei social.

La tiktoker, nelle sue storie Instagram, si è ripresa anche durante le cene ed i viaggi a bordo dei mezzi di trasporto nel corso di alcune escursioni. Approfittando dei momenti di svago, Rita De Crescenzo ha esclamato “Non torno più a Napoli”, mentre assaggiava alcune delizie culinarie orientali. Ovviamente, la frase aveva uno stampo ironico, con lo scopo di far intendere quanto la donna si stesse godendo le vacanze insieme alla propria famiglia.

Le foto insieme al figlio e le reazioni dei followers

Non sono mancati i colpi di scena. Durante la vacanza insieme ai familiari, i followers della De Crescenzo non hanno potuto fare altro che notare la presenza di un certo ‘Mimmo‘. Quest’ultimo, stando a quanto visto, sarebbe il nuovo – si presume – compagno della tiktoter. In un post, difatti, i due vengono fotografati mentre si scambiano un bacio. Poi, anche una foto con il figlio con abbigliamento tipico del posto.