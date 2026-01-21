“Rocco vuole darci una lezione di vita”, lacrime ai funerali a Villaricca

PUBBLICITÀ

Si sono tenuti oggi pomeriggio i funerali di Rocco D’Alterio presso la chiesa Maria SS dell’Arco a Villaricca. Alla funzione religiosa hanno partecipato amici e parenti del 36enne, infatti la chiesa è gremita. All’uscita della bara si è levato un lungo applauso tra i palloncini bianchi.

“Oggi non siamo qui in chiesa per la funzione per la morte di Rocco, ma lo stiamo preparando ad un viaggio verso una nuova vita, una nuova dimensione che lo attende. Se oggi siamo qui in chiesa è perché Rocco vuole darci una lezione di vita: vuole dirci di goderci ogni attimo e ogni momento, perché ogni momento può essere prezioso e ogni momento può essere unico. Possiamo essere chiamati in ogni momento, quindi Rocco vuole lasciarci questo messaggio: godetevi la vita, ed è rivolto specialmente qui ai giovani presenti”, ha detto il parroco Don Gaetano Bianco nel corso dell’omelia.

PUBBLICITÀ

Le indagini sulla morte di Rocco D’Alterio

D’Alterio è morto in seguito al drammatico incidente stradale verificatosi nella notte tra venerdì e sabato nei pressi del Centro Commerciale Grande Sud di Mugnano. Ieri all’obitorio dell’ospedale di Giugliano è stato eseguito l’esame autoptico sulla salma di Rocco. I familiari hanno conferito mandato all’avvocato Luigi Poziello per seguire la vicenda e contribuire a fare piena luce sulla tragedia. Nel frattempo la Procura di Napoli Nord ha iscritto nel registro degli indagati una donna di 51enne residente a Casoria: l’ipotesi di reato contestata è omicidio stradale.