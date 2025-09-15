Rocio Morales risponde a Raoul Bova: “Lui conosce molto bene la verità”

PUBBLICITÀ

“La televisione, l’intrattenimento sono il mio lavoro, sono vitamina insieme con le mie due meravigliose figlie Luna e Alma; questo progetto Rai-Fremantle è un grandissimo regalo che riempie il mio cuore e mi fa sorridere non in maniera superficiale, e fare questo programma mi sta facendo del bene. Ho fatto una scelta molto ponderata che è quella del silenzio perché voglio tutelare la cosa più preziosa che ho nella vita che sono le mie figlie e, quindi, voglio continuare a seguire questa strada che è quella che mi appartiene e che ho dentro al cuore”. Così Rocìo Munoz Morales risponde ad una domanda sulla sua vita privata e sulle ultime dichiarazioni di Raoul Bova, ospite domenica 14 settembre a Verissimo.

“Sto attraversando un momento difficile, non lo nego, ma posso anche dire che stanno succedendo tante cose bellissime e me le godo fino in fondo” ha aggiunto parlando nel Centro di Produzione Rai di Napoli nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma ‘Freeze – Chi sta fermo vince!’ che condurrà (il 16 settembre la prima puntata su Rai2) con Nicola Savino.



Sollecitata ulteriormente al termine dell’incontro, ha ancora detto: “Dal punto di vista umano quello che dovevo dire lo ha detto il mio avvocato. Ho detto la verità come dico sempre e continuerò a dire. Il mio non parlare non è perché mi devo nascondere dietro a un dito; è semplicemente perché in questo momento la priorità sono le mie due figlie. Lui ha deciso di parlare, io preferisco non farlo. La verità la conosco io molto bene, ma la sa anche Raoul. Poi lui è libero di dire quello che vuole, è libero di farlo”.

PUBBLICITÀ

Raul Bova sul rapporto con Rocio Morales

Con Rocio Munoz Morales? “La nostra situazione la sappiamo noi. Ci sono momenti in cui uno decide di fare delle scelte, non comunicarle. Non è che se sei un personaggio pubblico devi fare il bollettino delle tue emozioni. Sono cose private non va comunicato tutto. Tradimento, non tradimento, la gente parla quando non sa le cose. Fa parte del modo superficiale di comunicare i sentimenti. Ho quattro figli, vengono messe cose non vere ovunque. Permesse legalmente anche da giornali e giornalisti che non hanno pensato un secondo alla veridicità, che proveniva da un fatto illegale. Che forse non andava riportata come il grande gossip dell’estate, da alcuni grandi giornali mi sarei aspettato un comportamento diverso. Non è stato tenuto conto dei figli”. Preoccupato del giudizio? “No. Io ho sempre portato avanti i valori. Ho vissuto la mia vita per me stesso e per i miei figli. Ci sono state separazioni, Chiara la vedo quotidianamente e spero che succeda la stessa cosa con Rocio. Forse qualche sbaglio l’ho fatto anche io, di avere chiarezza, di stare in una situazione di non detto”.