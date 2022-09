Mondo del tennis sconvolto, Roger Federer annuncia il ritiro ufficiale

Tramite il suo profilo Instagram, Roger Federer comunica il suo addio al tennis. “La Laver Cup sarà il mio ultimo evento ATP. Negli ultimi tre anni il mio fisico mi ha fatto capire di smettere. Ringrazio mia moglie, la mia famiglia, i miei bambini e tutti i miei tifosi in giro per il mondo”.

Roger Federer, 41 anni, annuncia il ritiro. “Ho 41 anni, ho giocato oltre 1500 match in 24 anni. Il tennis mi ha trattato con più generosità di quanto avrei mai potuto immaginare. Bisogna capire quando arriva il momento di mettere fine alla mia carriera nelle competizioni. La Laver Cup in programma la prossima settimana a Londra sarà il mio ultimo torneo Atp. Giocherò ancora a tennis in futuro, ovviamente, ma non nei tornei del Grande Slam o nel tour”, dice lo svizzero in un messaggio affidato ai social.