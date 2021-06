Bufera sull’ex gieffina Rosalinda Cannavò. L’attrice, raccontando ai suoi followers degli ultimi giorni trascorsi fra Napoli, Torino e Milano, dice: “Ieri sono andata a letto prestissimo, ero cotta. Mi sono fatta Torino Milano da sola e come vedete sono sana e salva. Considerate che era un anno che non portavo la macchina. Sono stata al Grande Fratello, poi sono andata a Milano e non avevo un mezzo, Andrea non me lo faceva guidare, giustamente”.

Bufera su Rosalinda Cannavò

Secondo Rosalinda Cannavò: “Parliamoci chiaro, noi donne per quanto possiamo impegnarci non siamo proprio così eccezionali alla guida, io in particolare modo”.

L’affermazione ha fatto il giro del web in poche, facendo nascere un’aspra polemica che ha mandato Rosalinda Cannavò nei trend topic di Twitter per ore. “Mi vergogno per lei. E ha pure tutte quelle ragazze che la seguono” si legge in mezzo all’ondata di commenti critici.

Ancora un dramma per Dayane Mello, dopo il fratello Lucas è morta la mamma

Un altro lutto per la modella brasiliana Dayane Mello. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Dopo la morte del fratello Lucas avvenuta quando lei era nella casa, la modella stamani ha annunciato la scomparsa anche della madre. Dayane Mello ha pubblicato una foto nera e un messaggio affidato ad Instagram per ricordarla e informare i fan.

“Ho subito un’altra perdita, un altro lutto ma so che mia madre ora riposa, perché stava soffrendo in un letto d’ospedale. Abbiamo fatto il nostro viaggio, ci siamo perdonate a vicenda, era una brava persona, sarà sempre nei nostri cuori. Il passato era nel passato, peccato che non abbiamo avuto tempo, tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato per videochiamata, ho potuto dire quello che avevo nel cuore. Quindi vi dico, godetevi il tempo che abbiamo qui sulla terra con le persone che amiamo, perdonate di più, dite Ti amo, perché la vita è breve, il tempo passa in fretta. Chiama le persone che ami, lascia da parte i disaccordi, perché non abbiamo più tempo. Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono”.

L’ex gieffina prima di questo lutto aveva perdonato la madre per tutte le mancanze e l’assenza. Dayane aveva anche deciso che presto sarebbe volata in Brasile a rincontrare la donna.

Il post di cordoglio per Dayane Mello di Rosalinda Cannavò

“Vi prego, oggi non accetto polemiche. Solo amore e sostegno per Dayane Mello” scrive l’ex coinquilina, l’attrice siciliana Rosalinda Cannavò