HomeCronacaRuba 270mila euro agli anziani, truffatore di Napoli incastrato dal selfie
CronacaCronaca locale

Ruba 270mila euro agli anziani, truffatore di Napoli incastrato dal selfie

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Ruba 270mila euro agli anziani, truffatore di Napoli incastrato dal selfie
Ruba 270mila euro agli anziani, truffatore di Napoli incastrato dal selfie
PUBBLICITÀ

È successo a Piacenza. Un uomo di 44 anni, residente a Napoli, è stato arrestato dalla Squadra Mobile perché ritenuto responsabile di una rapina ai danni di una coppia anziana avvenuta a fine luglio. Tutto inizia con una telefonata. Il falso poliziotto dice al marito che la sua auto era coinvolta in una rapina in gioielleria e lo convince ad andare alla Questura di Lodi.

Nel frattempo, la moglie è rimasta sola in casa. E qui è scattata la seconda parte della truffa. Il finto agente dice che il marito era stato arrestato e che doveva controllare i gioielli custoditi nella cassaforte. Entra in casa e prende i gioielli per circa 270mila. Ma la donna capisce che qualcosa non torna, cerca di chiedere aiuto ma l’uomo l’aggredisce e le ha portato via il cellulare. Durante la colluttazione, però, ha perso il proprio telefono.

PUBBLICITÀ

Ed è stato proprio quel telefono ed i suoi selfie a lasciare una traccia decisiva. Gli investigatori hanno analizzato il dispositivo, le telecamere e i tabulati telefonici e sono riusciti a identificarlo. L’uomo è stato arrestato il 14 settembre. Le indagini continuano per verificare la presenza di eventuali complici e ricostruire la destinazione dei gioielli.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ