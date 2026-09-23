Oltre il danno la beffa, trova l’auto “cannibalizzata” al Vomero ma viene multato per la sosta

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Un cittadino ha segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli la vicenda avvenuta il 27 luglio in via Cimarosa, al Vomero. L’uomo racconta di aver trovato la propria auto gravemente danneggiata dopo il furto di numerosi componenti e di aver dovuto attendere il carro attrezzi per la rimozione del veicolo.

A distanza di circa due mesi ha ricevuto un verbale del Comune di Napoli per il mancato pagamento della sosta. Il verbale conferma l’accertamento effettuato alle 10:50 e una sanzione relativa alla sosta in area a pagamento.

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Oltre il danno la beffa, trova l’auto devastata al Vomero ma viene multato per la sosta

«Siamo davanti a una situazione che merita di essere valutata nella sua complessità dichiarano- Borrelli ed il consigliere municipale Rino Nasti –. Una persona si ritrova con l’auto devastata dopo un furto, deve gestire l’intervento del carro attrezzi e, nel frattempo, viene sanzionata per la sosta. Non vogliamo mettere in discussione il lavoro degli ausiliari del traffico né sostenere che le regole non debbano essere rispettate, ma ci chiediamo se, in circostanze eccezionali come questa, non debba esserci la possibilità di considerare concretamente quanto accaduto».

«Il cittadino stesso riconosce di non aver pagato la sosta, ma racconta di avere avuto in quel momento ben altre priorità. La sua segnalazione pone quindi una questione che va oltre i 46,90 euro richiesti per il pagamento entro cinque giorni: quando una persona è vittima di un furto e si trova nell’impossibilità materiale di utilizzare normalmente il proprio veicolo, è possibile prevedere una valutazione delle circostanze prima di applicare una sanzione?».

«Chiederemo chiarimenti al Comune su questa vicenda e sulle eventuali procedure previste in situazioni analoghe. Le regole sono necessarie, ma l’applicazione delle norme deve sempre confrontarsi con la realtà concreta in cui si trovano i cittadini. In questo caso ci sembra doveroso almeno verificare se ci fossero le condizioni per tenere conto dell’emergenza vissuta dal proprietario dell’auto».