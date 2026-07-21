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Ruba lo smartphone nella sala bingo, beccato in albergo ad Ischia

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Ruba lo smartphone nella sala bingo, beccato in albergo ad Ischia
Ruba lo smartphone nella sala bingo, beccato in albergo ad Ischia
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A Ischia i carabinieri della locale compagnia hanno effettuato un servizio a largo raggio. Sono 509 le persone identificate, per lo più turisti. Controllati 220 veicoli e 3 imbarcazioni. Durante il servizio i militari hanno denunciato un 39enne di Pianura che, perquisito allo sbarco dei traghetti, è stato trovato in possesso di un coltello. L’arma, nascosta nel borsello dell’uomo, è stata sequestrata. Il 39enne è stato proposto per il foglio di via.

Il furto di smartphone

I carabinieri della stazione di Forio hanno denunciato per furto aggravato un 27enne napoletano. L’uomo – domiciliato per lavoro in un albergo – è stato individuato come l’autore del furto di uno smartphone avvenuto nel bingo dove lavorava. Ad incastrare il ladro le telecamere della sala bingo analizzate dai militari. Lo smartphone è stato rinvenuto nella stanza d’albergo ed è stato restituito al legittimo proprietario.

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Scoperto una costruzione abusiva

I Carabinieri hanno effettuato dei controlli anche con il personale tecnico del Comune. Accertata la realizzazione di opere abusive a via Montecorvo. Sequestrati una copertura in legno di 28 metri quadrati, una copertura in zinco coibentato di altri 27 metri quadrati, un manufatto di 54 metri quadri e un’area con tanto di massetto di 110 mq. Denunciati i proprietari committenti dei lavori perché tutto era stato eseguito senza alcuna autorizzazione in un’area sottoposta a vincoli paesaggistici.

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