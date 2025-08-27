PUBBLICITÀ
HomeCronacaRuba lo zaino a due turiste a "Mappatella Beach", denunciato 22enne
CronacaCronaca locale

Ruba lo zaino a due turiste a “Mappatella Beach”, denunciato 22enne

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ruba lo zaino a due turiste a
PUBBLICITÀ

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha denunciato un 22enne libico irregolare sul Territorio Nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per furto con destrezza.

Ruba lo zaino a due turiste a “Mappatella Beach”, denunciato 22enne

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare presso la rotonda Diaz, sono stati avvicinati da due turiste che, indicando un soggetto poco distante, hanno raccontato che lo stesso, poco prima, mentre si trovavano sulla spiaggia del lido denominato “Mappatella”, approfittando di un momento di distrazione, si era impossessato dello zaino che avevano al seguito, contenente i loro effetti personali, un telefono cellulare, un paio di cuffiette e la somma di 150 euro, per poi darsi alla fuga in direzione della Villa Comunale.

PUBBLICITÀ

L’indagato è stato immediatamente raggiunto e bloccato dagli operatori in viale Dohrn e la refurtiva è stata consegnata alle aventi diritto.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati