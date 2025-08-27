PUBBLICITÀ

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha denunciato un 22enne libico irregolare sul Territorio Nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per furto con destrezza.

Ruba lo zaino a due turiste a “Mappatella Beach”, denunciato 22enne

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare presso la rotonda Diaz, sono stati avvicinati da due turiste che, indicando un soggetto poco distante, hanno raccontato che lo stesso, poco prima, mentre si trovavano sulla spiaggia del lido denominato “Mappatella”, approfittando di un momento di distrazione, si era impossessato dello zaino che avevano al seguito, contenente i loro effetti personali, un telefono cellulare, un paio di cuffiette e la somma di 150 euro, per poi darsi alla fuga in direzione della Villa Comunale.

L’indagato è stato immediatamente raggiunto e bloccato dagli operatori in viale Dohrn e la refurtiva è stata consegnata alle aventi diritto.