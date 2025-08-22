Rubano 43mila euro e gioielli a Napoli, arrestati 3 ‘topi d’appartamento’

PUBBLICITÀ

Stanotte la Polizia di Stato ha tratto in arresto tre georgiani, rispettivamente di 28, 35 e 47 anni, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato in abitazione, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Edoardo Nicolardi per la segnalazione di furto all’interno di un appartamento.

Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno notato tre individui con il volto travisato uscire dall’abitazione segnalata. Alla vista degli operatori, i predetti hanno tentato di darsi alla fuga per le scale condominiali, finché non sono stati bloccati dopo una colluttazione.

Gioielli e soldi in contanti

Durante le fasi del controllo, gli agenti li hanno trovati in possesso di numerosi monili in oro e argento, tra cui anelli, collane, orecchini e bracciali, nonché di alcuni diamanti, di 4 orologi di noti marchi, di 2 portafogli, di diversi arnesi atti allo scasso e di 43.600 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti hanno constatato che la serratura della porta d’ingresso dell’appartamento era stata forzata e tutti gli ambienti erano stati messi a soqquadro. Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.