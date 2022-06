Rubano la bici al papà, l’appello del figlio Marco su social ai ladri: “Gli serve per andare a lavoro”

“Hanno rubato la bici elettrica a mio padre, gliel’avevo regalata per non farlo andare a piedi a lavoro. Aiutatemi a ritrovarla”. Questo l’appello lanciato su Instagram da Marco Basile, un ragazzo napoletano che da tempo vive e lavora a Barcellona. Marco, dopo tanti sacrifici, era riuscito a risparmiare abbastanza soldi per fare un regalo al papà. “Lui ogni giorno va a piedi a lavoro e io, per il suo compleanno, volevo aiutarlo in qualche modo” spiega con voce commossa il ragazzo. “Purtroppo però – continua -, dopo meno di un’ora dal primo utilizzo qualcuno gliel’ha rubata”.

Il furto della bici e la dinamica

Il giovane ipotizza che il papà sia stato seguito fino a lavoro. “Penso che qualcuno delle mie zone, Melito-Secondigliano-Scampia, l’abbia seguito. Infatti appena arrivato sul luogo di lavoro, dopo meno di un’ora, gliel’hanno portata via”. Marco poi spiega che la bici è stata importata dalla Cina ed è quindi un modello poco comune a Napoli. “Chiunque la noti per strada o se c’è per caso qualcuno che vuole vendervela, per favore, non esitate a contattarmi!”, scrive il ragazzo nelle sue storie Instagram.

Marco posta anche una foto della bici in questione, con un appello molto chiaro: “Mio padre ha già sporto denuncia, speriamo di avere i video del furto al più presto!”.

