Sabato di sangue in Italia, 19enne si schianta con l’auto e muore: feriti due ragazzi di 14 e 15 anni

Un diciannovenne è morto mentre due ragazze minorenni, di 14 e 15 anni, sono rimaste ferite in modo molto grave dopo che l’auto su cui viaggiavano, una Mercedes classe A, per cause in corso di accertamento, è finita con un albero mentre percorreva via Cattani Cavalcanti a Signa (Firenze). Non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

L’intervento dei sanitari intorno alle 23.50. Le operazioni di soccorso per il diciannovenne – che era alla guida della vettura – sono proseguite per circa un’ora ma inutilmente: il giovane non ce l’ha fatta. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco, per estrarre dall’abitacolo le due ragazze, poi trasportate in codice rosso all’ospedale di Careggi. Per i rilievi intervenuti i carabinieri di Signa, cittadina di residenza dei tre giovani. (ANSA).