Una raccolta fondi per aiutare Sabrina, la bimba napoletana lotta per una vita migliore

Una raccolta fondi per aiutare la piccola Sabrina Cinque, una bimba napoletana di 9 anni affetta da encefalopatia ipossico-ischemica perinatale che, tra le altre cose, le impedisce di parlare, camminare e vedere bene. La sua storia è molto conosciuta sui social grazie alla pagina Facebook “Aiutiamo la piccola Sabrina” sulla quale è possibile trovare il link della raccolta fondi GoFundMe lanciata dalla zia Valeria Fiume. L’obiettivo è di raggiungere la cifra necessaria affinché Sabrina possa ricevere le cure necessarie.

“Sabrina – si legge sulla pagina GoFundMe – è una bambina di 9 anni, gemella nata pretermine alla 32esima settimana e affetta da encefalopatia ipossico-ischemica perinatale. La sua non è una malattia ma solo la conseguenza di un errore umano. L’altra gemellina fortunatamente sta benissimo. Sabrina purtroppo non può camminare, non può parlare e non riesce a vedere bene. Le è stata negata un’infanzia spensierata come meriterebbe ogni bimbo. Sabrina nel suo percorso riabilitativo ha già ricevuto sei trapianti di cellule staminali in Messico, ha effettuato finora un primo ciclo di riabiltazione intensiva in Slovacchia ed è stata sottoposta ad intervento di fibrotomia graduale agli arti inferiori nella Repubblica San Marino. Si tratta di interventi e riabiltazione particolarmente costosi per i quali sono previsti nuovi appuntamenti. Stiamo facendo di tutto per poterla aiutare ad ottenere una autonomia tale da poter vivere una vita dignitosa come spetterebbe ad ogni essere vivente, ma purtroppo tutti i trattamenti riabilitativi di cui Sabrina necessita quotidianamente sono molto dispendiosi a livello economico. Confidiamo nella vostra sensibilità e nel vostro aiuto e ringraziamo di cuore tutti. Vi prego aiutateci”.