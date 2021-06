Far West tra le strade di Salerno, inseguimento e spari per bloccare un ricercato

Scene da Fra West quelle che si sono registrate nel centro di Salerno, dove è nato un inseguimento tra un ragazzo e la polizia. I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio intorno alle 15: gli agenti, che erano già sulle tracce del giovane, avevano trovato il suo nascondiglio. Che, tra l’altro, non era neanche il primo.

L’inseguimento tra le strade di Salerno

Non appena i poliziotti fanno irruzione nel B&B dove si era rifugiato, il ragazzo tenta ancora una fuga. Prima si scaglia contro le forze dell’ordine, poi cerca di scappare e seminarle in strada. Nel corso dell’inseguimento sono stati esplosi anche colpi di pistola da parte di un agente, con l’intento di intimorire il ricercato. Al momento, non sono ancora state diffuse le generalità di quest’ultimo, bloccato poi in piazza Alario e arrestato. Nel tentativo di scappare il giovane ha percorso circa 200 metri.

Le accuse

Quando il ragazzo è stato raggiunto e immobilizzato, i poliziotti l’hanno trovato in possesso di armi. Poi, successivamente, è stata perquisita anche la stanza del B&B dove alloggiava. Il ragazzo intanto è finito in manette, ed è accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Paura tra i residenti, specie dopo gli spari in strada, ma per fortuna non si registrano feriti.