Dramma in provincia di Napoli, il maresciallo Esposito muore dopo il covid

Il maresciallo della Guardia di Finanza Salvatore Esposito è morto a causa delle complicazioni legate all’infezione da covid. Il 52enne ufficiale era nato a Cercola ma era in servizio nella tenenza di Bitonto in provincia di Bari. Esposito viveva da circa 20 anni a Ruvo di Puglia insieme alla famiglia.

GUARDIA DI FINANZA IN LUTTO PER LA MORTE DEL MARESCIALLO ESPOSITO

La pagina Facebook della Guardia di Finanza lo ha ricordato con parole di cordoglio: “Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, e tutte le Fiamme Gialle d’Italia piangono la scomparsa del Maresciallo Aiutante Salvatore Esposito, in forza presso la Tenenza di Bitonto, deceduto a soli 52 anni per complicanze legate all’infezione da Covid-19. Un lutto profondo, che si aggiunge a quello per gli altri colleghi deceduti, dall’inizio della pandemia, per effetto del virus, un nemico invisibile e spietato che non risparmia nessuno. All’Ispettore Esposito va la profonda gratitudine del Corpo per il lavoro svolto, con passione e dedizione, da integerrimo servitore dello Stato; alla moglie e ai figli l’affettuoso e commosso abbraccio della grande famiglia della Guardia di Finanza“.

Il 17 giugno Antonino Toscano perse la sua battaglia contro il covid. Il maresciallo in servizio al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli morì in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute. Tanti i messaggi di cordoglio espressi dai colleghi: “Dopo aver lottato contro il #Covid19, ci ha lasciato il M.A. Antonino Toscano, in servizio al Comando Provinciale del capoluogo campano. La #GuardiadiFinanza si stringe in un forte abbraccio alla famiglia. Ciao Antonino”.

“Il Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri porge le più sentite condoglianze ai familiari del M.A. Antonino Toscano che, prematuramente, ci ha lasciato a causa della piaga Sars CoV-2″, scrive il sindaco sulla sua pagina Facebook.